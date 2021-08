Posnetki z območja kažejo, kako helikopterji rešujejo ljudi s streh hiš, ki jih je poplavilo tudi do petih metrov višine. Hudourniki so odnašali avtomobile in hiše. Uničenih je tudi več cest in mostov. Meteorologi napovedujejo nove padavine, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Prekinjena je tudi oskrba z elektriko. Najmanj 200 vasi v okolici Kastamonuja in Sinopa je ostalo v temi, so sporočili iz AFAD. Na območju je okoli 5000 reševalcev, 19 helikopterjev in 500 vozil. Pri reševanju pomaga tudi vojska. Notranji minister Suleyman Soylu je že v četrtek ocenil, da gre za »najhujše poplave, ki jih je videl«.

Na tem območju sicer pogosto prihaja do zemeljskih plazov in tudi hudourniških poplav, ki odnašajo vse pred seboj. Gre tudi za območje, ki ima povprečno največ padavin v Turčiji. Svoje pa k veliki škodi doda tudi stihijska in nenadzorovana gradnja zraven rečnih strug. V preteklosti je bilo prav to vzrok velike škode in velikega števila smrti.