»Moj novi film bo o Svetem Piju. Osredotočil se bom predvsem na San Giovanni Rotondo, kjer se je leta 1920, ko je bil Pij še mlad redovnik, zgodil masaker. V tistem obdobju so se prvič pojavile tudi njegove stigme,« je v sklopu filmskega festivala v Locarnu za Anso povedal režiser. Napovedal je še, da bo patra igral Shia LaBeouf.

Ferrara je imel v Locarnu svetovno premiero filma Zeros and ones, v katerem v dvojni vlogi dvojčkov igra Ethan Hawke. Režiser ga je opisal kot vohunski film, posnet v nočnem Rimu med pandemijo.

Na vprašanje Anse, kako se sooča s pandemijo, je odgovoril. »Doslej sem že večkrat ogrozil svoje življenje, a rad bi še naprej živel, zato sem se cepil. Star sem 70 let in ta virus ogroža posameznike mojih let.« Dodal je, da bo nadaljeval z delom, saj še vedno verjame v film in kinematografijo.

Ni pa izključil, da bi v prihodnje združil moči s platformo za pretočne vsebine: »Če bi me finančno podprli, meni pa prepustili vso ustvarjalno svobodo, s tem ne bi imel težav.« Morda bi se lotil celo serije, je še poročala Ansa.