Vlada je izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. V novem gradivu se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav. Odlok med drugim določa, da bo izpolnjevanje pogoja testiranja odslej mogoče z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur.

Enako bo veljalo za ponudnike in potrošnike v dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil.

Novi odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji pa na javnih kulturnih prireditvah znova uvaja uporabo zaščitnih mask. Izjema so nastopajoči, je navedeno v sporočilu po dopisni seji vlade.

Pri omejitvah zbiranja vsebinskih sprememb ni. Pogoj PCT se zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter nad 100 udeležencev na odprtih površinah. Za do 100 udeležencev na odprtih površinah pogoj PCT ni potreben, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.

Vlada je izdala še nov odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Pogoj PCT morajo v skladu z odlokom izpolnjevati tudi strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe.

Organizatorji športnih tekmovanj morajo preverjati pogoje PCT za udeležbo na tekmovanjih. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti športnike in člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce, da je izpolnjevanje pogojev PCT obvezno za udeležbo oziroma za vstop v prostor, kar se preverja že na vstopu na prireditev.

Odloki začenjajo veljati v ponedeljek in bodo veljali do nedelje, 22. avgusta.

Vlada je tudi podaljšala odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, in sicer prav tako do 22. avgusta.