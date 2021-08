Nepreslišano Miroslav Gregorič strokovnjak za jedrsko varnost

V Krškem je v bazenu za izrabljeno gorivo toliko plutonija, stroncija in cezija, da je Fukušima malenkost, če bi prišlo do požara. Zagotavljamo izjemno visoke standarde varnosti, tudi požarne, a teh stvari ne moreš in ne smeš banalizirati. Z odpadki se moramo začeti ukvarjati absolutno prednostno. Mi pa se v vseh državnih dokumentih vedemo, kot da teh odpadkov ni. Slovenija je podpisnica skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki in v njeni preambuli piše, da ne moremo prenašati bremen s sedanjih generacij na naslednje. Mi pa delamo točno to. V JEK bi verjetno rekli, da zdaj, ko dajejo izrabljeno gorivo v suho skladiščenje v zabojnike, lahko to čaka na lokaciji sto let. In najverjetneje tudi bo, kar pomeni, da breme prelagamo na vnuke naših vnukov. Mladina