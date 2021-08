Kolumbijsko posebno sodišče za mir (JEP) je objavilo poročilo o primeru, označenem s številko 007 in poimenovanem »Rekrutiranje in angažiranje deklet in fantov v oboroženem konfliktu«. V dveletni preiskavi so ugotovili, da je nekdanja gverilska skupina Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (Farc) med letoma 1996 in 2016 rekrutirala 18.667 mladoletnikov. Predsednik tega sodišča Eduardo Cifuentes je na novinarski konferenci v Bogoti dejal, da je »zloraba otrok v konfliktu boleče prizadela kolumbijsko družbo«.

JEP je sodišče s posebnimi pooblastili, ki je bilo ustanovljeno za dvajsetletno obdobje na temelju mirovnega sporazuma med kolumbijsko vlado in gverilskim poveljstvom. Poleg pristojnosti na pravnem področju je njegova naloga preiskovati in obravnavati zločine ter preživelim žrtvam zagotoviti pravice oziroma popravo krivic, storjenih v okviru oboroženih spopadov. Ti so se začeli leta 1964 in končali s podpisom omenjenega sporazuma leta 2016.

Preiskava se bo nadaljevala z zaslišanji 26 nekdanjih gverilcev in bo osredotočena na dogodke med letoma 1996 in 2006, ko je bilo takih primerov največ. Zatem se bodo sodniki JEP odločili glede obtožbe nekdanjih poveljnikov Farca za zločine proti človeštvu, ki vključujejo izginotja, umore in spolno nasilje, povezane z rekrutacijo mladoletnikov. Januarja letos je zaradi ugrabitev 21.396 oseb med letoma 1990 in 2016 JEP obtožil osem visokih gverilskih poveljnikov, ki so svojo odgovornost sprejeli in čakajo na kazen.

V preiskavi o vključevanju mladoletnih otrok v kolumbijski oborožen konflikt je JEP upošteval »capetownska načela in smernice o preprečevanju novačenja otrok v oborožene sile ter o demobilizaciji in socialni reintegraciji otrok vojakov v Afriki«. Po teh načelih, sprejetih na posvetu Unicefa, je kot otrok vojak opredeljena vsaka oseba, mlajša od 18 let, ki je vključena v katere koli oborožene sile, bodisi redno vojsko ali oborožene skupine. Po ugotovitvah sodišča je bilo v zadnjih dveh desetletjih spopadov v Kolumbiji od skupnega števila rekrutiranih mladoletnikov kar 5691 otrok, mlajših od 14 let, kar pomeni grobo kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Sprevržene prakse vojske

Na drugi strani so v preiskavi tudi številni zločini, ki jih je zagrešila kolumbijska vojska nad civilnim prebivalstvom. Več deset nekdanjih vojaških častnikov je JEP že obtožil umorov več tisoč civilistov, ki jim v vojaškem žargonu pravijo »lažni pozitivi« (falsos pozitivos).

Gre za perverzno in zločinsko prakso, ko je vojska v revnih mestnih predelih ali na podeželju ugrabljala in ubijala civiliste, med njimi tudi mladoletnike. Njihova trupla je preoblekla v uniforme gverilcev in jih predstavljala kot dokaz »uspešne« protigverilske operacije kolumbijske vojske. Vojaške enote in častniki so po ukazu iz poveljniškega štaba tekmovali med sabo, kdo ubije več gverilcev, prvouvrščeni pa so bili za to nagrajeni. Na osnovi številk pobitih gverilcev je vlada poskušala v javnosti ustvariti vtis svoje zmage v boju s Farcom.

Največ primerov takih umorov se je po podatkih sodišča zgodilo v obeh mandatih skrajno desnega predsednika Alvara Uribeja (2002–2010). Za 6402 pogrešani osebi so njihovi svojci dolga leta mislili, da sta izginili neznano kam. Sodišče je nedavno obtožilo 15 vojakov za uboje 127 civilistov, krivdo za druge 104 umore pa je konec julija letos naložilo generalu Mariu Montoyi, ki je poveljeval kolumbijski vojski v času Uribejeve vlade. Po zbranih dokazih je prav on na poveljniškem položaju promoviral »nagradno politiko« za vojaške častnike in enote v pobijanju gverilcev, prav tako pa je celo vodil nekakšno lestvico največjih klavcev. Sodišče mu še ni izreklo sodbe.