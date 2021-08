#portret Andrewa Cuoma, newyorškega guvernerja v odstopu

Devet mesecev po začetku razkrivanja spolnega nadlegovanja guvernerja New Yorka Andrewa Cuoma se je ta teden končala politična kariera 63-letnega politika, ki je otipaval svoje asistentke in se z njimi opolzko pogovarjal. Pomembnemu članu demokratske stranke, ki je svojo priljubljenost med ljudmi močno povečal zaradi upravljanja pandemije, se je zaradi zlorabe moči z grabljenjem zadnjic in oprsij sodelavk odpovedala celotna stranka.