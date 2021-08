Josipa Lisac navdušila v Splitu

Medtem ko Split buhti od trume gostov, je za romantično in intimno pravljično vzdušje pred dnevi na Sustipanu poskrbela Josipa Lisac. Vsi zapleti in slaba volja zaradi koronavirusa so bili pozabljeni, za nepozabno doživetje pa je poskrbela diva, ki ji je na »pomoč« priskočil tudi čudovit ambient, na katerega se je sama med nastopom večkrat sklicevala. Njeni najzvestejši oboževalci so prišli veliko prej, da so si glasbeno divo ogledali čim bližje, zato je bila pol ure pred koncertom v okviru noči Sane Sustipan večina odej, položenih pred poletnim odrom, polna. Med številnim občinstvom so bili ljudje vseh generacij. Ne glede na to, na koliko njenih nastopov je bilo, Josipa Lisac da publiki vedno občutek, da gledaš in poslušaš nekaj povsem novega. S svojimi improvizacijami in edinstvenimi nastopi ji uspe, da se še tako velik skeptik zaljubi v njeno glasbo, ki ostaja sodobna ne glede na čas. »To so moje igre. Nenehno spreminjam in osvežujem pesmi, ki so bile napisane tako dolgo nazaj. Dolga leta sem ure in ure razlagala, kaj počnem, nato pa je prišla ta popolna beseda – pesmi posodabljam,« je v enem od številnih intervjujev povedala Josipa. Eden izmed najljubših delov njenega koncerta so zagotovo očarljive pripovedi in spomini, ki jih deli in se prepletajo z njenim dobrim humorjem.