Pijana kričača Mariborski policisti so imeli te dni polne roke dela s pijanimi moškimi, ki so se nesramno obnašali do svojih partneric in vseh drugih naokrog. Ker se je 57-letnik pred domačo hišo zaradi opitosti prevrnil, se pri tem poškodoval po glavi in ni mogel vstati, je njegova žena poklicala reševalce, da so ga odpeljali v bolnišnico. Namesto da bi bil osebju hvaležen za oskrbo, je moški medicinske sestre zmerjal in jim grozil, bil pa je celo tako zelo razburjen, da ga niso pomirili niti policisti. Ti so ga odpeljali s seboj na streznitev. Poleg mačka ga je zjutraj čakal še plačilni nalog. Nerazpoložen za klepet je bil tudi 28-letnik, ki je sredi dneva v Metliki padel po cesti. Ko so mu skušali pomagati, se je sprl z občani, seveda je bil tudi on dobro prepojen z alkoholom. Policisti so ga obvladali šele s prisilnimi sredstvi, grozil pa je tako njim kot zdravstvenemu osebju.

Preiskovali smrt laboda Šibeniška policija ima zlasti poleti veliko dela. Ko ga ne biksajo kriminalci, se morajo ukvarjati z radoživimi turisti. Pred dnevi so iskali Madžara, ki naj bi po navedbah prič z višine najmanj šestih metrov z jahte nalašč skočil na laboda, kar se je njemu in prijateljem menda zdelo smešno za umret. »Z obale smo mu kričali, ali je nor in kaj da se gre, nismo mogli verjeti, kaj se dogaja,« so dramatične trenutke opisovale priče. Bili so prepričani, da je laboda usmrtil, a je ptica po pripovedovanju Madžarov po incidentu odplavala stran. Nekaj ur pozneje so jo našli mrtvo. Obstajal naj bi celo posnetek, kako njeno truplo ti isti turisti vozijo naokrog v čolnu. Policija je po koncu preiskave sporočila, da ni prišlo do kaznivega dejanja, temveč zgolj do tragične nesreče. Labod je pripadal na Hrvaškem zaščiteni vrsti, kazen za povzročitev njegove smrti je od 480 do 1300 evrov.

Otroka v prtljažniku 840 evrov kazni je moral za šest prekrškov plačati francoski turist, ki je na avtocesti v Kataloniji v mercedesu med drugim v prtljažniku prevažal mladoletna otroka, oba mlajša od treh let. Da je bilo še huje, vrata prtljažnika sploh niso bila zaprta, vozil pa je s polno hitrostjo. Kazen je dobil zaradi otrok v prtljažniku, zato ker nista bila v otroških sedežih, za nevarno vožnjo, četrto za preveč potnikov v avtu, še dve pa, ker ti niso uporabljali varnostnega pasu.

Pilot sladkosned Želja po nečem sladkem bo kanadskega pilota drago stala. Konec julija je s svojim rdečim helikopterjem pristal sredi parkirišča manjšega mesta Tisdale. Prebivalci so se najprej ustrašili, saj so mislili, da nekdo potrebuje nujno medicinsko pomoč, a so kmalu ugotovili, da je moški na drugačni misiji. Ko je parkiral, se je pilot mirno odpravil v bližnjo restavracijo s hitro prehrano in iz nje prišel oborožen s sladoledno torto. »Nekdo je bil očitno zelo lačen, a se mi njegovo dejanje vseeno ni zdelo primerno,« je nenavaden dogodek komentiral župan. Policija se je z njim strinjala. Preiskovalci incidenta so sklenili, da postanek za torto nikakor ne spada pod kategorijo nujno, zato so 34-letnika kazensko ovadili zaradi nevarnega upravljanja helikopterja. Septembra se bo zagovarjal na sodišču.