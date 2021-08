Iz članka z naslovom Spornih le šest metrov kanala (Dnevnik, 11. avgust 2021, str. 9) pa sem izvedel, da so traso pred tridesetimi leti začrtali desničarji oziroma desničarska mestna oblast. Dokaz, skica, načrt ali kaj drugega, verjetno hranijo v mestnem arhivu in se desničarstvo trase lahko tudi strokovno utemelji in dokaže. Trasa oziroma njena imaginarna podoba po moje ni niti zakonsko niti ustavno varovana in se jo da spremeniti. Najbolj odmevna je bila v začetku optimistično tlakovana pot v brezrazredno družbo in tudi glavni projektant je skoraj vsem nam dobro poznan. Kot vemo, se je ta trasa močno spremenila oziroma je, bolj grobo rečeno, kar propadla.

Če se ne motim, so po omenjenih desničarjih Ljubljani vse do danes vladali levičarji. Ti bi lahko traso spremenili in jo pomaknili bolj v levo in rešili problem. Ljubljančanom bi tako zagotovili neoporečno pitno vodo za vse čase in prihodnje generacije in tudi fekalije bi brez težav potovale v Zalog ali kam že. Kjer je volja, tam je pot!

Iztok Durjava, Ljubljana