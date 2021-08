Quentin Tarantino ne da svoji mami niti centa

Naslednja zgodba bi spadala v rubriko Saj ni res, pa je, gre pa takole: ko je bil Quentin Tarantino, danes eden najslavnejših filmskih režiserjev, ki bo zagotovo tudi eden največjih v zgodovini, še otrok, mu v šoli ni šlo najboljše. Ker je domov nosil slabe ocene in se po njenem mnenju ni dovolj trudil, je to hudo jezilo njegovo mamo Connie Zastoupil, ki tudi ni razumela, da je njen sin namesto učenja ogromno časa namenil pisanju raznih zgodb, scenarijev… Tudi med poukom v razredu, namesto da bi poslušal učitelje. Ko je tako nekoč znova dobil slabo oceno, mu je jezna mama zabrusila, da je »njegove male pisateljske kariere nepreklicno konec«. Ker pa je besede »mala pisateljska kariera« izrekla v zelo zaničevalnem tonu, je to ujezilo mladega Quentina, ki ji je, kot se je spomnil pred dnevi, ko je bil gost podcasta The Moment with Brian Koppelman, takrat odgovoril: »Velja, gospa, ko bom postal uspešen pisec in s tem zaslužil veliko denarja, od tega ne boste imeli niti penija. Nobene hiše ne bo za vas, nobenih počitnic, nobenega Elvisovega cadillaca za mamico. Ničesar ne boste dobili, samo zaradi besed, ki ste jih izrekli.«