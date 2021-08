Kot je to pri zvezdnikih v navadi v zadnjem času, Rihanna dobro zasluži tudi s svojimi profili na družbenih omrežjih in se med drugim lahko pohvali s kar 102,5 milijona sledilci na twitterju in 101 milijonom sledilcev na instagramu. Z omenjenim premoženjem pa se je izstrelila tudi na drugo mesto napremožnejših žensk iz zabavne industrije – pred njo ostaja le Oprah Winfrey, katere premoženje ocenjujejo na kar 2,7 milijarde dolarjev. Rihanna se na vse skupaj še ni uradno odzvala, kot so poročali na spletni strani Billboarda, pa je, ko jo je na ulici neki paparac vprašal, kaj ji pomeni, da si je takšno premoženje ustvarila iz ničle, odvrnila le: »Bog je dober.«