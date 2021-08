Spomenik “Pozdrav Ljubljane”

Na križišču Karlovške in Janežičeve ceste v Ljubljani je na grajski hrib naslonjena razvalina spomenika, grajenega iz lepo klesanega kamna. Komu in kdaj je bil postavljen spomenik, nisva mogla ugotoviti niti v literaturi niti v mestnem arhivu, tudi v arhivu arhitekturnega muzeja kljub intenzivnemu iskanju odgovora na vprašanje o spomeniku nisva dobila. Uganko je poskušal rešiti še novinar Janez Petkovšek, a dobil le nepotrjeno obvestilo podžupana arhitekta Koželja, da gre za obeležje mestne mitnice na nekdanjih Karlovških vratih. Ruševina, ki leži na Fabianijevem obroču ob vpadnici z dolenjske strani, je v sramoto Ljubljani in ji je treba dati nov pomen. Zato sva 3. junija 2019 komisiji za postavitev javnih spomenikov – obeležij v MOL predlagala, da se spomenik obnovi, nanj pa postavi zmaja kot simbol Ljubljane, ki na mestu nekdanje mitnice pozdravlja uporabnike Fabianijevega obroča. Odgovora nisva prejela.