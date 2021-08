B2B narodne noše

V Kamniku so organizatorji tradicionalnih Dnevov narodnih noš v hudi dilemi: če bi hoteli zadostiti ukrepu PCT za prireditev, bi morali zaradi povorke zapreti dobesedno celotno mesto, da bi lahko preverjali kode obiskovalcev. Toda ponuja se jim rešitev, ki bo vsekakor tudi v interesu državnega vodstva. Na prireditev naj povabijo vse slovenske veleposlanike, kajti to je odlična priložnost za izobraževanje veleposlanikov v smeri pravilne izbire obleke za svečane priložnosti v tujini. S tem bi dogodek razglasili za B2B poslovno srečanje in zahteve po preverjanju potrdil bi nenadoma odpadle. Srečanje veleposlanikov v narodnih nošah pa bi lahko postalo tradicionalna dopolnitev manifestacije, ki bi pritegnila množico domačih in tujih obiskovalcev.