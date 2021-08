Olimpijska junakinja brez sprejema

Pretekle dni sem bil eden tistih, ki so nestrpno čakali slavnostni brniški sprejem za našo olimpijsko ministrico, ves na trnih sem čakal na vrnitev naše najslavnejše navijačice v domovino in obsedeno odpiral novičarske portale, tipkal v iskalnik »sprejem na Brniku Simona Kustec«, a vse zaman. Sprejema na moje veliko razočaranje ni bilo. Kar se mi zdi res škoda. Verjamem namreč, da bi ministrico na Brniku pričakalo stotine navdušenih ravnateljev osnovnih in srednjih šol, tisoče učiteljev in tudi staršev šoloobveznih otrok.