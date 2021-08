Javna televizija: Ne prevzem, uničenje je interes

Preselimo se 33 let v preteklost. Slovenska televizija se je takrat meni in mojim prijateljem zdela, kot da bi še vedno oddajala v črno-beli tehniki. In to je bil čas, ko je MTV nekaj pomenil. Nova glasba, novi prijemi snemanja in montaže, hitri rezi. Gledanje MTV je v nas puščalo občutek, da smo del sodobnega sveta. Gledanje Televizije Slovenija je v nas puščalo občutek, da smo del nekega sveta, ki ni del nas.