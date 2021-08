Valentin Inzko, visoki predstavnik za BiH: Zjutraj sem šel na grob Hatidže Mehmedović, opoldne sem podpisal zakon

Valentin Inzko je prejšnji teden v Sarajevu predal posle visokega predstavnika. Dvanajst let je v Bosni in Hercegovini vodil urad mednarodne skupnosti, ki deluje kot prisilna uprava države. Urad je dediščina vojaškega posredovanja, ki je leta 1995 prekinilo vojno, in mirovnega sporazuma iz Daytona, ki je oblikoval povojno Bosno.