Umetnost na seznamih

Ali bi morali umetniki in z njimi vred vsa kultura bojkotirati aktivnosti, povezane s slovenskim predsedovanjem Svetu EU, namesto da se pritožujejo nad ideološkimi in vulgarnimi političnimi poseganji v njihove »avtonomne« in kakopak izključno »strokovne« izbore tistih del, ki naj bi »kulturno« ovekovečila predsedovanje?