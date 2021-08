"Iz ministrstva nam sporočajo, da naših dejavnosti ne morejo umestiti v nabor 12 kriterijev, po katerih ocenjujejo, ali kot nevladna organizacija delujemo v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja," je na Twitterju zapisal predstavnik Kvarkadabre Sašo Dolenc. "Za status delovanja v javnem interesu mora organizacija namreč izpolnjevati vsaj tri od 12 kriterijev, ki jih navajajo. Mi morda izpolnjujemo dva, a še za to želijo dodatna dokazila," je dodal.

Takšen dopis se mu zdi nenavaden, "glede na res veliko delo, ki smo ga pri Kvarkadabra v javnem interesu opravili zadnje leto in pol na področju izobraževanja javnosti o tematiki epidemije, če ne omenjam vsega drugega".

Zakonodaja določa, da mora organizacija, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu, vsako drugo leto od podelitve tega statusa predložiti ministrstvu poročilo z dokazili o aktivnostih in dosežkih v preteklih dveh letih, poročilo o porabi sredstev in program dela za naslednji dve leti.

Kot izhaja iz dopisa ministrstva, ki ga je javno objavil Dolenc, mora Kvarkadabra med drugim dodatno predložiti dokazila o izdaji publikacij ter objavah v medijih o njenih dejavnostih na področju vzgoje in izobraževanja. Dopolnitev mora poslati v 15 dneh od prejema zaprosila.

Dolenc je danes za STA povedal, da bodo dopolnitev pravočasno predložili, a upa, da pri tem ne bodo žrtev "birokratskih" tolmačenj. Ker imajo status nevladne organizacije v javnem interesu več let, so takšna poročila že večkrat pisali, pa doslej nikoli ni bilo težav, hkrati je za njimi izjemno delavno obdobje, zato ne razumejo, zakaj je ta dopolnitev sploh potrebna. "Vprašanje je, kako posamezni uradnik interpretira stvari. Je veljavna objava tudi na spletu ali so veljavne le tiste na papirju," je dejal.

Na pojasnila ministrstva STA še čaka.