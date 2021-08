Ministrstvo je zagotovilo, da pozorno spremljajo razmere v Afganistanu in preučujejo konkretne možnosti Slovenije za nudenje pomoči oziroma mednarodne zaščite posameznikom, ki so podpirali delovanje pripadnikov Slovenske vojske, in njihovim družinam.

Obenem ministrstvo in Slovenska vojska glede na dano situacijo v okviru svojih pristojnosti v sodelovanju z zavezniškimi državami aktivno preučujeta možnosti za nudenje podpore tem osebam, so dodali. Konkretnejših informacij zaradi občutljivosti podatkov ne morejo posredovati.

Ministrstvo je že prejšnji teden potrdilo, da se je na njih oz. Slovensko vojsko obrnilo za pomoč nekaj posameznikov, ki so neposredno podpirali delovanje kontingentov v Afganistanu.

Grozi jim maščevanje talibanov

Zavezniške sile v Afganistanu so se namreč znašale tudi na podporo lokalnega prebivalstva. Med drugim so zaposlovale prevajalce, pa tudi varnostnike in druge pomožne delavce, ki so sodelovali s tujimi vojaki, tudi s Slovenci, in bi jim zdaj lahko zaradi tega grozilo maščevanje talibanov.

Obrambni minister Matej Tonin prejšnji teden ni želel razkriti podrobnosti o teh osebah, saj bi to bi to lahko ogrozilo operativno delo evakuacije. "Bistveno sporočilo pa je, da slovenska vojska ne bo nikogar pustila za seboj. Tega nismo naredili nikoli v preteklosti in tudi ne bomo v prihodnosti," je poudaril minister.

V Afganistanu so talibani v zadnjem tednu v bliskoviti ofenzivi zavzeli že več kot polovico prestolnic provinc. Med drugim so v četrtek zavzeli tudi Herat na zahodu države, kjer so več let delovali in urili afganistanske vojake tudi pripadniki Slovenske vojske.

Več držav je že napovedalo pospešitev reševanja afganistanskih sodelavcev, med njimi ZDA in Velika Britanija. V Evropski uniji pa je medtem aktualna razprava tudi o prisilnem vračanju zavrnjenih prosilcev za azil iz Afganistana. Med drugim so Nemčija, Nizozemska in Francija zaustavile ta postopek.

Vprašanje glede vračanja afganistanskih državljanov, ki so jim v Sloveniji zavrnili prošnjo za azil, je STA naslovila tudi na slovensko notranje ministrstvo. Na odgovor še čaka.