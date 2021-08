"Reševanje je bilo zahtevno predvsem zaradi višine. Uporabiti je bilo treba kar dve avtolestvi. Požar so fantje ukrotili v dvajsetih minutah, kar je zelo pohvalno. Ko so se vozili proti Gregorčičevi, se je videl gost črn dim in tudi ogenj s strehe, tako da so pričakovali dolgotrajnejše gašenje," je pojasnil Okorn. Še pred prihodom gasilcev so se ljudje sami evakuirali, tako da njihova pomoč pri tem ni bila potrebna. V intervenciji je sodelovalo 35 mož, pripeljali so se s trinajstimi vozili, šlo pa je poleg poklicnih še za gasilce iz prostovoljnih društev Ljubljana mesto in Trnovo.

S policije pa so sporočili, da so policisti so kraju požara pomagali pri evakuaciji stanovalcev, kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. "Po do sedaj zbranem naj bi zagorelo na strehi zgradbe, vzrok požara pa še ni znan. Po prvih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti pričeli z ogledom in ugotavljanjem vzroka požara. Višina škode še ni znana, se pa pričakuje da bo škoda večja tako zaradi požara kot posredno zaradi gašenja z vodo," je pojasnil tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.