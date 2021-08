»Seveda si vsi v malem gospodarstvu želimo, da ne bo prišlo do novega vala epidemije in da bomo lahko normalno poslovali. Ob tem moramo poudariti, da v storitvenih dejavnostih že sedaj veljajo strogi zaščitni ukrepi, prav tako pa ni nikakršnih dokazov, da bi bile te dejavnosti kadarkoli vir okužb. Zato menimo, da bi morali večkrat tedensko testiranje zaposlenih odpraviti, saj to predstavlja organizacijsko in finančno breme. V vsakem primeru pa mora stroške testiranj nositi država in ne delodajalec,« je povedal predsednik OZS Branko Meh, in poudaril: »V OZS sicer podpiramo cepljenje, vendar pa delodajalci ne morejo prisiliti svojih zaposlenih, da se cepijo.«

Novi, še strožji ukrepi pri opravljanju dejavnosti pa vse bolj skrbijo tudi frizerje in kozmetike, ki svarijo, da bi lahko zaradi tega prišlo do ponovnega porasta dela na črno v teh dejavnostih. Pri delu na črno pa strogih zaščitnih ukrepov nihče ne upošteva.