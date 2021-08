Na domačiji Medved v Podkumu pri Zagorju ob Savi se bo drevi začel mednarodni glasbeni festival Ursus 2021. Nastopili bodo flavtist Marko Zupan, na violi bo zaigral Mladen Somborac, na violončelu pa Nika Švarc. Festival se bo sklenil 4. septembra, so sporočili organizatorji dogodka.

Umetniški vodja in flavtist Marko Zupan je festival razdelil na tri koncerte, na katerih bodo zaigrali številni glasbeniki. Prvi koncert z naslovom Kontrasti bo nocoj ob 19. uri. Na njem Zupan, Somborac in Švarčeva igrali skladbe Francoisa Devienna, Zoltana Kodalya, Heitorja Ville-Lobos in Gartha Knoxa.

Drugi koncert z naslovom Zvoki legend bo 20. avgusta ob 19. uri. Marija Gamboz Gradišnik na harfi in Jure Gradišnik na trobenti bosta igrala skladbe Peitra Mascagnija, Antonina Leopolda Dvoraka, Eugena Bozza, Carlosa Salzeda, Georga Enesca, Clauda Debussya in Paula Rougnona.

Tretji koncert z naslovom Kalifornija pa bo 4. septembra ob 18. uri. Na njem bodo zaigrali Željko Milić na klarinetu, Marko Zupan na flavti, Goran Cetinić - Koća na kitari, Tonči Tranfić na klaviaturah, Piero Malkoč na kontrabasu in Boris Žuvela na bobnih.