Boji za vsa tri mesta največjih afganistanskih provinc so potekali več dni, pred nekaj več kot tednom dni pa so talibani sprožili silovito ofenzivo, v kateri so zavzeli že 15 glavnih mest od skupno 34 afganistanskih provinc. Zavzeli so tudi več drugih strateško pomembnih mest. Nadzorujejo praktično ves sever, zahod in jug, močno pa so se približali tudi prestolnici Kabul.

V četrtek zvečer je najprej padel Herat na zahodu države, kjer so več let delovali in urili afganistanske vojake tudi pripadniki Slovenske vojske. Ponoči so talibani sporočili, da so zavzeli tudi drugo največje afganistansko mesto Kandahar, ki ima okoli 650.000 prebivalcev. To so potem potrdili tudi predstavniki oblasti v Kabulu. Vse vladne stavbe so zapustili in se se zatekli v oporišče afganistanske vojske, sta za francosko tiskovno agencijo AFP povedala afganistanska poslanca Gul Ahmad Kamin in Arif Nurzaj.

48 ur časa za umik iz Laškar Gaha Nekaj ur kasneje je prišla novica, da so talibani preplavili tudi Laškar Gah v Helmandu, ki ima okoli 200.000 prebivalcev. Zavzeli so urad guvernerja province in druge vladne urade, sta za nemško tiskovno agencijo dpa povedala pokrajinska svetnika Ataulah Afgan in Abdul Madžid Ahundzada. Številni visoki predstavniki civilnih oblasti in tudi vojaki so se zatekli v oporišče Šorabak v Laškar Gahu, kjer je bilo nekoč nameščenih več tisoč ameriških in britanskih vojakov. Talibani naj bi jim zdaj dali 48 ur, da se umaknejo iz mesta. Talibanom pa naj bi brez odpora uspelo osvojiti še Feruz Koh, prestolnico province Gor. Središče mesta so lokalni predstavniki in varnostne sile zapustili danes zjutraj, talibani pa sedaj nadzorujejo vladne stavbe, sta sporočila lokalna politika Fazel ul Hak Esan in Fatima Kohistani. Prebivalci večinoma niso zbežali iz mesta, saj naj bi imeli podobna stališča kot talibani.