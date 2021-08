Policija se je skupaj z reševalci v četrtek odzvala na poročila o streljanju v stanovanjski soseski v bližini pristanišča. Sprva je policija danes zgodaj zjutraj sporočila, da so na prizorišču našli mrtve dve ženski in dva moška, truplo še enega moškega, domnevno strelca, pa so našli v bližini. Ena ženska je podlegla poškodbam, ko je že bila v bolnišnici. Kasneje so potrdili, da je med mrtvimi tudi otrok, mlajši od deset let. Več ljudi je na zdravljenju v bolnišnici.

Še vedno ni jasno, ali so se žrtve in domnevni storilec poznali. Kljub temu incidenta na obravnavajo kot terorizem, so zagotovili pri policiji.

Preiskava se tako nadaljuje, zaenkrat pa ne iščejo nobenih dodatnih storilcev.

Glede na poročanje britanskih medijev so okoliški prebivalci sprva slišali glasne zvoke in strele. Ena od očividk je dejala, da je domnevni strelec vdrl skozi vrata bližnje hiše in začel streljati. Streljal naj bi tudi medtem, ko je bežal stran od hiše.

Notranja ministrica Priti Patel je dejala, da gre za šokanten dogodek. Dodala je, da so njene misli s prizadetimi.