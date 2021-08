Od štirih slovenskih klubov je v Evropi ostala le še Mura, ki ji je v Vilni v kvalifikacijah za ligo Evropa uspel izjemen podvig, saj je v Litvi premagala Žalgiris z 1:0 in ima do decembra zagotovljeno jesen v Evropi. Če bi v zadnjem, četrtem krogu izgubila s Sturmom iz Gradca, bo igrala v skupinskem delu konferenčne lige. V kvalifikacijah za konferenčno ligo se je po Mariboru in Domžalah poslovila še Olimpija, ki v sinoči v Stožicah ni imela nobene možnosti, da izloči Santa Claro, ki je zasluženo zmagala z 1:0.

Santa Clare ni ustavil niti koronavirus

Santa Clara je zaradi okužb devetih igralcev s koronavirusom v Ljubljano dopotovala le s 14 nogometaši. Izmed članov prve enajsterice, ki so začeli tekmo na Azorih, so morali v izolacijo vratar Pereira, vezist Carvalho in napadalec Cryzan. Na igrišču se to ni poznalo. Razigrana Santa Clara s tujci iz Brazilije, Venezuele, Gane in Japonske je takoj prevzela pobudo. Gostje so bili vsaj za eno prestavo hitrejši, v dvobojih odločnejši, agresivnejši, predvsem pa tehnično toliko boljši, da so tekmecu skrili žogo. Ljubljančani so se ob glasni podpori s tribun borili in trudili po najboljših močeh, a igralci v zelenih dresih v zvezni vrsti so bili za korak prepočasni, zato so Tomić, Elšnik, Kapun in Nukić predvsem le tekali za žogo. Novinec iz Senegala Lamine Junior je sicer hiter, a se je preveč zaletaval in zapravil edina obetavna napada v prvem polčasu, v katerem je vratar Vidmar z nespretnim odbijanjem žoge gostom ponudil dve priložnosti, ki pa ju niso izkoristili. Tudi v drugem polčasu se razmerje ni spremenilo, tretji vratar Santa Clare Fernandes se je dolgočasil v golu. Ljubljanska ekipa je napade odbijala do 73. minute, ko je ob prvem stiku z žogo gol dosegel rezervist Rui Costa. Olimpija si na dveh tekmah ni priigrala niti ene velike priložnosti in sploh ni streljala v okvir gola moštva z Azorov. Razlika v kakovosti je bila očitna.