V Novem mestu Janševi prijatelji ustanavljajo univerzo

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, katere vodstvo sodi v vplivni krog premierja Janeza Janše, je začela postopke za pretvorbo v univerzo. To naj bi dosegli s pripojitvijo dveh zasebnih novomeških fakultet. Pogoji za ustanovitev univerze so sicer zelo zahtevni, a so pod Janšo lažje dosegljivi.