»Tisti del, ki je viden, je v odlični kondiciji, pomemben del ostrešja pa je skrit za zidovi in ta del je, kot smo zdaj ugotovili, praktično uničen,« je pojasnil tržiški župan Borut Sajovic. »To nam povzroča skrbi in težave, pa tudi nekaj izgube časa. Ampak hiša je imenitna in uredili jo bomo tako, kot je treba,« je zagotovil župan in dodal, da gre šele za prvi del sanacije. Projektantska ocena vrednosti je znašala okoli 875.000 evrov, potrebna dodatna dela pa bodo investicijo podražila. Sajovic računa, da bodo dela končana v začetku prihodnjega leta.

V dvorcu deluje nekaj kulturnih in športnih društev, v prihodnje pa bo v njem dodatne prostore dobil tudi Tržiški muzej, ki že zdaj deluje na osmih lokacijah. Skušali bodo dobiti tudi sredstva za sanacijo grajskega stopnišča, ponovno bi lahko ob gradu uredili tudi botanični vrt, medtem ko na območju, kjer je bil nekoč sadni vrt, zdaj stojita telovadnica in šola.

Obnovili tudi Pollakovo kajžo

Energetsko prenovo gradu Neuhaus občina financira z nepovratnimi sredstvi evropske kohezijske politike, ki so jih pridobili na razpisu ministrstva za infrastrukturo. Občina Tržič je zanje kandidirala v skupnem projektu z občinama Preddvor in Kamnik, za skoraj 2,4 milijona evrov vreden projekt energetske prenove nekaterih stavb v lasti občin so prejele nekaj več kot 800.000 evrov nepovratnih sredstev.

V Preddvoru bodo poskrbeli za obnovo občinske stavbe in prazne stavbe na Goričici, v katero želijo preseliti zavod za turizem, v kamniški občini pa za prenovo doma kulture in policijske postaje. V Tržiču, kjer je projekt skupaj vreden nekaj več kot 1,2 milijona evrov, bodo poleg gradu Neuhaus izvedli tudi nekaj del na Pollakovi kajži, ki je osrednja stavba Tržiškega muzeja.

Na Pollakovi kajži bodo prenovili elektroinštalacije, izolirali podstrešje in zamenjali okna ter obnovili originalna polkna. Nekatera izmed njih so še iz časa po požaru leta 1811, v katerem je v Tržiču umrlo 75 ljudi. Zaradi te nesreče so izdali poseben predpis, ki je določal obvezno namestitev kovinskih vrat in polken, ki so postala evropska posebnost. Sanirali bodo tudi industrijski umetni kanal oziroma rake, ki potekajo tik ob Pollakovi kajži in z zamakanjem povzročajo težave. sta