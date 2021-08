V začetku aprila naj bi v domači hiši v Markovi ulici v Bertokih 31-letna ženska z nožem do smrti zabodla svojo 85-letno babico. Truplo na kavču v kuhinji je še isti večer našla storilkina teta in žrtvina hči. Na pomoč je odhitela do soseda, ta je poklical reševalce, a gospe ni bilo več pomoči. Obdukcija je pokazala, da je bila zanjo usodna večja rana na vratu. Lov na storilko je kmalu obrodil sadove, saj so osumljenko, 31-letno vnukinjo, s katero sta z babico živeli v isti hiši, a ločenih stanovanjih, našli le nekaj ur pozneje. Bila je pri prijatelju, kjer so pekli palačinke. Policija jo je aretirala, po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku so jo odpeljali v pripor na Igu, kmalu so jo premestili v enoto za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor.

Ubila jo je neprištevna Že to je dalo slutiti, v katero smer bi se lahko razvil sodni postopek. In res. Po poročanju časnika Delo je predsednica koprskega okrožnega sodišča potrdila, da je tožilstvo vložilo predlog za izrek obveznega psihiatričnega zdravljenja, ki ga bodo v mariborski enoti smeli izvajati največ pet let. V sodni preiskavi postavljen psihiater naj bi namreč ugotovil, da 31-letnica zaradi duševnega bolezenskega stanja, zaradi katerega je bila v preteklosti že hospitalizirana, v času kaznivega dejanja ni bila prištevna, posledično pa zanj tudi ne kazensko odgovorna. Motiv grozljivega napada še vedno ni znan, domačini so bili nad dejstvom, da je njihovi ljubljeni in prijazni sosedi sodila vnukinja, povsem pretreseni. Prav ona je namreč mladenko, na Obali lokalno znano pevko, navdušila za glasbo.