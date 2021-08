Kar tretjina odpadne vode neprečiščena v naravo?, 2.

Franc Maleiner, u. d. i. k., v Dnevnikovih Pismih bralcev 10. avgusta navaja podatke, kako se dimenzionira kanalizacija in celoten sistem z izračunom prečiščevalnih kapacitet. Osnovni podatek pri tem je število »populacijskih enot« (PE). Ta podatek je bil včasih temeljni podatek načrtovanja poselitve (urbanizma), saj je bil vezan na normativno urejanje prostora, tudi na tehnični del urbanističnega načrtovanja – to je na pogoje »komunalnega opremljanja«. Danes bi moral biti sicer še vedno upoštevan, izračunan in javno obravnavan v prikazih predlogov prostorskih aktov ter zajet v končnih pogojih (tako posredno zahteva državna zakonodaja!), vendar občine pri svojih načrtovanjih urbanizma tega ne upoštevajo – in iz obdelav vsebin prostorskih aktov števila populacijskih enot (beri: predvidenega števila prebivalcev v prostorski enoti) ni mogoče razbrati. Stvari ostajajo na ravni »bo, kakor bo« oziroma kakršen bo interes vsakokratnih investitorjev. Na tak način ne bomo dosegli »okoljevarstvenih zahtev« za doseganje okoljevarstvenih ciljev na nobenem od problematičnih področij in tako ravnanje ni v okviru pogojev evropskih dogovorov, niti ni v skladu z zahtevami slovenske zakonodaje. Pa nihče ne ukrene ničesar.