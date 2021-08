Aktivisti so spet udarili, direktor farme Ljutomerčan pa molči

Aktivisti so javno objavili skoraj enourni video, s katerim so želeli dokazati, da so vsi njihovi posnetki o domnevno krutem ravnanju z živalmi iz 16-minutnega filma, ki so ga obelodanili 24. junija, nastali na prašičji farmi Ljutomerčan. Vodstvi farme in uprave za varno hrano o tem za zdaj molčita.