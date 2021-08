Statistika ne kaže vedno dejanskega stanja

So razmere na trgu dela res tako ugodne, kot nam kažejo zadnji podatki republiškega zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti? Po podatkih zavoda brezposelnost v Sloveniji pada že šesti mesec zapored, ekonomist Bogomir Kovač pa opozarja, da so statistični podatki lahko varljivi, saj ne odražajo posebnosti pandemičnega leta 2021 in dejanskih razmer na trgu dela.