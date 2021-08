V ponedeljek so ob mednarodnem dnevu avtohtonih ljudstev po svetu, ki ga vsako leto obeležuje OZN, brazilski odvetniki predali tožilcu pri Mednarodnem kazenskem sodišču (MKS) 148 strani dolg dokument z navedbami obtožb za zločine nad amazonskimi staroselci, za katere krivi skrajno desnega predsednika države. Ovadbo so pripravili v organizaciji Artikulacija avtohtonih ljudstev Brazilije (APIB), ki skrbi za pravice 900.000 pripadnikov 305 staroselskih skupnosti, ki govorijo 274 različnih jezikov in živijo v Braziliji. V ovadbi so podrobno navedene razne politične odločitve Bolsonara, s katerimi je povzročil (ali to poskušal) škodo in trpljenje avtohtonemu prebivalstvu oziroma uničenje njegovega bivalnega okolja in s tem samih skupnosti.

S številnimi politikami proti staroselcem

Vsebino dokumenta so razkrili voditelji staroselskih skupin in njihovih organizacij, temelji pa na uradnih vladnih dokumentih, akademskih raziskavah ter strokovnih poročilih, ki po mnenju APIB dokazujejo, da se je Bolsonaro že ob prevzemu predsedniškega mandata 1. januarja 2019 odločil za »eksplicitno, sistematično in namerno politiko proti avtohtonemu prebivalstvu«. S tem namenom je uvedel vsebinske spremembe v državnih institucijah, ki so bile namenjene zaščiti avtohtonih ljudstev, ter jih preoblikoval v orodje za njihovo preganjanje, iztrebljanje in ustvarjanje države brez avtohtonih prebivalcev.

Odvetniki iz vrst staroselcev v obtožbi podrobno navajajo neštete vladne odločitve, odloke, zakone, ki naj bi omogočali in celo podpirali »vdore in napade kmetijskih in rudarskih mafij na ozemlja staroselskih skupnosti, krčenje in požiganje pragozda za pašnike ter nezakonite dejavnosti in uničevanje okolja«. Eden od odvetnikov Eloy Terena opozarja, da so ta ozemlja ključnega pomena za preživetje avtohtonih ljudstev in da njihova izguba vodi v iztrebljenje avtohtonega prebivalstva.

Bolsonaro vseskozi prisega, da v času svojega mandata ne bo dovolil zakonsko zaščititi niti pedi staroselskega teritorija. Prepričan je, da bi se morali staroselci podrediti zahtevam širšega brazilskega gospodarstva in v svojih rezervatih sejati sojo ter se ukvarjali z rudarstvom. Z drugimi besedami, odreči bi se morali svoji vlogi varuhov amazonskega pragozda.

Po podatkih Brazilskega nacionalnega inštituta za raziskave vesolja (INPE) se je od leta 2019 krčenje gozdnih površin na letni ravni povečalo za skoraj štirikrat v primerjavi s predhodnima dvema letoma, to je s približno z enega milijona na 3,9 milijona hektarjev površin. Še bolj strašljiva je ugotovitev INPE in drugih mednarodnih raziskovalnih inštitutov, da Amazonija zaradi gozdnih požarov, izsekavanja pragozda in ekstenzivnega kmetijstva sprošča v ozračje najmanj 20 odstotkov več CO2, kot ga iz njega posrka.