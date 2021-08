Afganistanska vlada je po zadnjih uspehih talibanov na bojišču pod hudimi pritiski, da z vojsko in milicami, ki jih oborožujejo, ubrani napredovanje talibanov na bojišču. Ti nadzorujejo že deset regionalnih prestolnic, nazadnje je padel še Gazni, glavno prometno vozlišče med Kandaharjem in Kabulom, ki je od prestolnice oddaljeno zgolj 150 kilometrov. Mesto s 180.000 prebivalci naj bi talibanom predal tamkajšnji guverner, ki so mu v zameno zagotovili varen odhod iz mesta. Afganistanske varnostne sile so ga nato aretirale v sosednji pokrajini Vardak.

Ponudba za zaustavitev ofenzive Prav zaradi padca Gaznija in napredovanja talibanov na drugih koncih države se krepijo strahovi, da bi se že kmalu lahko začelo tudi talibansko obleganje Kabula. V ameriških obveščevalnih službah sicer ocenjujejo, da bi obroč okoli Kabula talibani lahko sklenili že v mesecu dni, afganistansko prestolnico pa bi utegnili zavzeti v treh mesecih. Močni boji se trenutno odvijajo v Kandaharju, ključnem mestu na jugu države, po zagotovilih talibanov pa so v mestu Herat na zahodu države zavzeli že dele mesta. Zato ni presenetljivo, da administracija predsednika Ašrafa Ganija poskuša najhuje preprečiti s ponudbo talibanom za delitev oblasti, a le, če bodo zaustavili nasilje. Ponudbo so talibanom prenesli prek katarskih oblasti v Dohi, kjer imajo talibani tudi svoje predstavništvo. Zamisel sicer ni nova. Vedno znova v preteklih mesecih se je pojavljala tudi v mirovnih pogovorih, ki so se v Dohi sicer nadaljevali tudi včeraj. Iz talibanskih krogov so se na ponudbo odzvali z mešanimi odzivi. Medtem ko so nekateri njihovi predstavniki ponudbo zavračali, je drugi niso izključevali, a so poudarjali, da mora v državi veljati šeriatsko pravo.