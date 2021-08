Janševi neresnični očitki blatili Slovenijo v poljskem intervjuju

Pravosodni minister ne komentira novega mednarodnega izpada predsednika vlade Janeza Janše in njegovih očitkov na račun slovenskega sodstva, v sodstvu pa opozarjajo, da so bili edini družbeni sistem, v katerem je zakonodaja poskrbela, da so bili v trajni mandat v samostojni Sloveniji izvoljeni le sodniki, ki pri svojem odločanju niso kršili človekovih pravic in svoboščin.