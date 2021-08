Nekateri Ljubljančani in Ljubljančanke so bili presenečeni, ko so v zadnjih dneh opazili, da parkirišče na križišču Trubarjeve in Resljeve ceste ne obratuje. Zemljišče je v lasti podjetja Hiša invest, ki se že nekaj let trudi, bi tam zgradili hostel. Dokler ne pridobijo potrebne dokumentacije, so se odločili, da bodo imeli parkirišče. Kot nam je povedal direktor podjetja Jovan Mičić, pa so zdaj parkirišče zaprli, ker je sosednja stavba, ki je prav tako v lasti Hiše invest in naj bi bila vključena v projekt hostla, v zelo slabem stanju. »Dokler se hiša ne popravi, parkirišča ne bo,« je povedal Jovan Mičić in dodal, da v hiši zdaj ne živi nihče več.

»Do februarja smo še imeli najemnike, potem smo videli, da je objekt nevaren za bivanje in potreben temeljite prenove,« je povedal Mičić in dodal, da potrebnih papirjev za gradnjo hostla še vedno nimajo. V minulih letih smo sicer poročali o tem, da je Hiša invest po odkupu stavbe od denacionalizacijskih upravičencev menila, da ima lastninsko pravico nad celotno stavbo, a je temu oporekal zdaj pokojni invalid, ki je v delu stavbe živel skoraj vse življenje. Hiša invest ga je skušala deložirati, sam pa je trdil, da ima po Jazbinškovem zakonu lastninsko pravico nad delom hiše, v katerem je živel. Takrat je prihajalo do več konfliktov in tudi razčiščevanj pred državnimi organi. aro