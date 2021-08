Zgodbe o trpinčenju otrok zarežejo najgloblje v dušo, najhujše pa so tiste, ko ta nebogljena bitja pustijo na cedilu starši, ki bi jih morali varovati z življenjem. Decembra predlani je v obmorskem letovišču Brighton na južni obali Anglije izdihnila 20 mesecev stara Asiah. Deklica je živela z mamo Verphy Kudi, ki je tiste dni praznovala osemnajsti rojstni dan. Najstnica se je odpravila na šestdnevno pohajkovanje po 75 kilometrov oddaljenem Londonu, hčer pa pustila samo doma. Ko je ugotovila, da je sestradana malčica umrla, je svoje dejanje skušala prikriti. A zaman. Na sodišču je sčasoma priznala krivdo za uboj, zaradi česar bo devet let preživela v zaporu.

Lagala prijateljem

Bilo je 5. decembra 2019, ko je mlada Verphy zapustila obalni Brighton in se s fantom podala na dogodivščino v veliki London. Tiste dni je praznovala osemnajsti rojstni dan, veliko prelomnico, kar je želela čim bolje izkoristiti. Na enem od koncertov je DJ z odra celo oznanil, da ima rojstni dan, in ji voščil. Prijateljem je rekla, da je malčica pri njeni mami. Štiri dni po odhodu od doma se je z druščino premaknila na zabavo v Coventry in se šele dan kasneje, 11. decembra, vrnila domov v 200 kilometrov oddaljen Brighton. »Asiah je samo doma pustila pet dni, 21 ur in 58 minut,« je sodišču povedala tožilka Sally Howes. Najstničin odhod in prihod je namreč pokazala nadzorna kamera pred njenim domom. Nekaj minut kasneje je klicala reševalce, češ da se njen otročič nikakor noče prebuditi. Okoli pol sedme ure zvečer so Asiah, ki ni dihala, odpeljali v bolnišnico, kjer so jo kmalu zatem razglasili za mrtvo. Obdukcija je pokazala, da je deklica umrla od sestradanosti in gripe, bila je dehidrirana, opazili pa so tudi hud izpuščaj od plenice. Policiji je najprej zatrjevala, da je bila s hčerkico v stanovanju, le enkrat da sta skupaj odšli v London. A to ni bilo res, saj so našli tako posnetke nadzornih kamer kot posnetke z zabav na mobilnih telefonih, ki so njene navedbe postavili na laž.