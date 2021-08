Spodnji dom poljskega parlamenta (sejm) je v sredo v poznih večernih urah glasoval za zakon, ki bi bil udarec za svobodo medijev in ki zato še dodatno poslabšuje odnose z EU. Škodi pa interesom ZDA, saj je usmerjen proti zelo gledani zasebni poljski televiziji TVN, ki je v lasti ameriške medijske hiše Discovery in ki je kritična do poljske vlade. Po novem medijskem zakonu je namreč lahko vsak poljski medij največ 49-odstotno v lasti podjetja, ki nima sedeža v EU.

V sredo je opozicija z 229 glasovi proti 227 najprej celo dosegla preložitev glasovanja o medijskem zakonu do začetka septembra, kar bi prekrižalo načrte stranki Zakon in pravičnost (PiS), ki se ji mudi. A predsednica sejma Elzbieta Witek je glasovanje razveljavila in kljub glasnim protestom so ga ponovili. Tokrat je bila večina poslancev za takojšnje glasovanje o zakonu.

Za zakon, ki torej pomaga vladajoči stranki PiS obvladati medije, je potem glasovalo 228 poslancev, 216 jih je bilo proti, 10 se jih je vzdržalo. Vlado je sicer pred torkovim izstopom majhne stranke Jaroslawa Gowina, ki nasprotuje novemu medijskemu zakonu, podpiralo 232 od 460 poslancev. Zdaj je zakon podprl del od 12 poslancev te stranke.

Premier Mateusz Morawiecki je tako prestal prvi preizkus svoje manjšinske vlade. Kljub temu pa bo zakon najbrž zavrnil senat. Če se bo to dejansko zgodilo, bi ga ob vnovičnem glasovanju v sejmu morala potrditi absolutna večina poslancev (231 od 460), kar bo težko.

Prihodnost manjšinske vlade Morawieckega ostaja negotova. Pri vsakem glasovanju posebej se bo premier moral za podporo pogajati predvsem s skrajno desnimi poslanci.

Glasovanje za zakon je izzvalo proteste v Varšavi. Ameriško zunanje ministrstvo pa je pozvalo poljsko vlado, naj spoštuje demokratične vrednote. Premier Morawiecki se je znova sprenevedal, ko je na četrtkovi novinarski konferenci dejal, da zakon ni uperjen proti eni televiziji, ampak proti temu, da bi lahko podjetja, ki niso iz EU, smela kupovati poljske medije.