Vsi policisti so pod stalnim pritiskom, ker nikdar več nihče ne ve, kdaj bo ravnal narobe. Situacija je potencialno lahko zelo nevarna za javni red in mir v Sloveniji, če bo takšno stanje negotovosti še dolgo trajalo, lahko pridemo hipotetično v položaj, ko bodo protesti in bo prišlo do prerivanja, pa policisti raje ne bodo ukrepali, kot da bi ukrepali in tvegali opozorilo pred odpovedjo, čemur lahko sledi odpoved že za najmanjšo napako. Situacije, ko policisti ne vedo več, kaj je prav in kaj ne, hitro lahko peljejo v kaos, in tega bi se morali vsi izogibati.

V izrednih razmerah so vsi represivni aparati še dodatno predmet kritike javnosti, to je normalno in dobro. Če pa zaradi političnih intervencij policija dobi etiketo režimske policije, to za njeno podobo zagotovo ni dobro. Ob tem ni mogoče zanemariti rastočega nezadovoljstva znotraj policije, ki ga povzroča nestrokovno in spolitizirano ravnanje, notranje nezadovoljstvo se vidi tudi navzven in tudi to zagotovo ne vpliva dobro na javno podobo policije. Delo