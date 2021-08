Zato vsem, ki bi se konec tedna radi ohladili v Kranjski Gori, svetujemo, da sledite google maps, ki predlaga, da gorenjsko avtocesto zapustite pri izvozu Kranj, nadaljujete do Škofje Loke, po cesti do Žirov v smeri Idrije, nato pa nadaljujete preko Dolenje Trebuše do Mosta na Soči, kjer se usmerite proti Kobaridu in Bovcu vse do Trente ter preko Vršiča do Kranjske Gore.

Prometni strokovnjaki zagotavljajo, da na tem obvozu ne bo čakanja v kolonah, opozarjajo pa, da se na pot vseeno odpravite dobro opremljeni, najbolje, da kar z avtodomom.