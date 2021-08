Predlog novele predvideva, da se 45-članska skupščina in 11-članski upravni odbor ZZZS nadomesti z 11-članskim svetom zavoda. Po predlogu bi bili v svetu zavoda štirje člani predstavniki zavarovancev, in sicer po en predstavnik zaposlenih, študentov, upokojencev in invalidov. Trije člani bi bili predstavniki delodajalcev, od katerih dva imenujejo delodajalska združenja na ravni države in enega vlada. Štirje člani pa bi bili predstavniki vlade.

Do takega predloga so bili med drugim kritični v sindikalnih centralah in skupščini ZZZS. Med drugim so opozorili, da ne predlog določa predstavnikov aktivnih zavarovancev oziroma delavcev, čeprav prispevki iz njihovih bruto plač zagotavljajo polovico zbranih sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. Skupščina ZZZS in predsednik DeSUS Ljubo Jasnič v imenu stranke sta Poklukarja tudi pozvala k umiku novele.

A minister, ki o umiku novele ne razmišlja, poudarja, da je predvsem treba zagotoviti učinkovito upravljanje ZZZS. »Skupščinski sistema upravljanja je nespremenjen že od prvega sprejema zakona. Potrebna je določitev gibke upravne strukture na način, ki vleče smiselne vzporednice s sistemom v javnih zdravstvenih zavodih. V noveli zakona je svet je sestavljen tako, da bo imela država aktivno vlogo, a ne prevladujoče. S tako sestavo preostale deležnike spodbuja h kar najaktivnejšemu medsebojnemu sodelovanju,« so Poklukarjeve besede povzeli na ministrstvu.