Tudi Hrvaška obala ostaja obarvana oranžno, medtem ko je celinski del države še vedno zelen, tako kot večina srednje Evrope. Večji del Italije ostaja oranžen, medtem ko je po novem rdeč večinski del Francije z izjemo osrednjega dela, ki ostaja oranžen. Prav tako ostajajo rdeče večji del Grčije ter Irska in Portugalska, večji del Španije je celo temno rdeč.

V oranžno kategorijo območje uvrstijo, ko je 14-dnevna incidenca okužb na 100.000 prebivalcev nižja od 50 in je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov ali ko je incidenca med 50 in 75 in delež pozitivnih testov višji od enega odstotka ali ko je incidenca med 75 in 200, delež pozitivnih testov pa nižji od štirih odstotkov.