Kot je danes na svoji spletni strani objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), bo njihova epidemiološka služba podatke, ki jih bodo potniki posredovali s tem obrazcem, uporabila za hiter stik s potniki in njihovimi kontakti za preprečevanje nadaljnjega širjenja bolezni in zaščito zdravja potnikov.

Obrazec bodo izpolnjevali vsi potniki, »tako tujci kot slovenski državljani, ki bodo vstopali v Slovenijo z letalom ali ladjo«. To bo veljalo za vse lete, tudi zasebne, v ladijskem pa samo za potnike ladij za križarjenje, pojasnjujejo.

Izpolnil naj bi ga vsak posameznik, tudi če potuje z družino ali kot del skupine. Lahko pa se bo uporabilo en uporabniški račun za oddajo do petih obrazcev za družino ali članov skupine. Posadki letala ali ladje tega obrazca ne bo treba izpolniti. Prav tako ga ne bo treba izpolniti potnikom, ki bodo ostali v tranzitnem območju letališča.

Bolj učinkovito sledenje stikom potnikov

Slovenski dPLF obrazec je že del evropskega elektronskega sistema PLF in je dostopen na spletnem naslovu https://app.euplf.eu. Obrazec omogoča lažje in hitrejše zbiranje ter izmenjavo podatkov med državami članicami EU, s čimer je sledenje stikom potnikov bolj učinkovito in uspešno.

Izpolnjevanje obrazca sicer zaenkrat ne bo obvezno. Potnika bo o tem, da mora za vstop v Slovenijo izpolniti ta obrazec, obvestil prevoznik, ali bo potnik ta obrazec potem izpolnil ali ne, pa se zaenkrat ne bo preverjalo, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. »Gre izključno za orodje, ki je v strokovno pomoč epidemiološki službi pri hitri identifikaciji visoko tveganih kontaktov in v interesu osebe, da bo o takšnem kontaktu hitro obveščena,« so poudarili.

»Podatki oseb, ki bodo obrazec dPLF izpolnile, bodo avtomatično preneseni v elektronsko bazo NIJZ. Šele v primeru identifikacije visoko tveganih stikov, jih bo uporabil dežurni epidemiolog, ki bo osebe o tem obvestil in jim podal nadaljnja navodila za ukrepanje,« so pojasnili.