»Ne bomo nastavljali policistov, varnostnikov na vhodih. Vsak od nas se mora zavedati, da če želi vstopiti v predavalnico, v učilnico, bolnišnico, zdravstveni dom ali na nogometno tekmo, in je tam zahtevan pogoj PCT, je to treba spoštovati. Preverjanje je samo dodatek,« je bil v izjavi za medije po obisku Zdravstvenega doma Cerknica, kjer se je srečal s predstavniki treh zdravstvenih domov v regiji, jasen državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Kot je poudaril, je ključna odgovornost vsakega posameznika.

S predstavniki študentov, fakultet in ministrstva za izobraževanje se bodo še pred koncem meseca sestali in določili operativne naloge, njegov predlog pa je, da se na vhodih fakultet namestijo bralniki QR kod. Po Vindišarjevih besedah delajo vse za to, da družba ostane odprta, pogoj za to pa bo precepljenost. O obveznem cepljenju za šolnike na ministrstvu ne razmišljajo. Je pa predvideno samotestiranje za učence zadnje triade. V kolikor bo Slovenija ostala v podobni epidemiološki fazi kot trenutno, bo samotestiranje ostalo tudi za srednješolce. »Odprta pa je tudi možnost uvedbe pogoja PCT za srednje šole,« je še dodal. Ob tem je državni sekretar pozval predstavnike šolstva, naj dajo zgled in pripomorejo k dvigu ravni precepljenosti.

Vindišar: S pogoji PCT zagotavljamo varno okolje Kot je še povedal Vindišar, je vse pripravljeno za to, da se z začetkom šolskega leta začne s prostovoljnim testiranjem v domačem okolju. »Nikakor si ne želimo zapiranja šol v nobenem primeru. Tudi v najbolj črnem delu epidemije lahko s pogoji PCT zagotavljamo varno okolje,« je zagotovil. Cepljenje resda ne zagotavlja stoodstotne zaščite in se tudi cepljeni lahko okužijo, vendar ti izjemno redko potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, še redkeje pa intenzivno terapijo, je spomnil državni sekretar. Epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zdaj še lahko sledi vsem stikom, s čemer lahko pravočasno omejujejo širjenje okužb. Ob trenutnem reprodukcijskem številu pa bi lahko že čez 15 dni številke narasle do te mere, da sledenje ne bo več mogoče, je opomnil Vindišar.