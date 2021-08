Kot so sporočili po seji, je namen sklenitve dogovorov, da se na tehnični ravni dogovori konkretno sodelovanje policij obeh držav pri napotitvi mejnih policistov zaradi pričakovanih povečanih nezakonitih migracij.

Dogovori so bili sklenjeni s Poljsko, Madžarsko, Romunijo, Litvo, Latvijo in Estonijo. Sklenitev dogovorov s posameznimi policijami držav članic EU predstavlja rešitev, ki bi preprečila hujše izzive zaradi nezakonitih prehodov državne meje med Slovenijo in Hrvaško, so dodali. Skupno ukrepanje vodi slovenska policija. Napoteni mejni policisti, ki delujejo na območju Slovenije, tako ravnajo v skladu z njenimi navodili.

Slovenija pri obvladovanju nezakonitih migracij na meji s Hrvaško že dlje časa sodeluje s policisti drugih držav Evropske unije. Med drugim je maja v državo prispelo 21 policistov iz Poljske, Litve in Estonije, ki so se pridružili policistom v Beli krajini.