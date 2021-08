Prvak LMŠ Marjan Šarec je opozicijske kolege iz tako imenovane Koalicije ustavnega loka pozval k podpisu dogovora o povolilnem sodelovanju. »V opoziciji smo vse štiri stranke dokazale, da skupaj zmoremo izpeljati zahtevne projekte, kot so ustavna obtožba, konstruktivne nezaupnica, interpelacije, izredne seje ...,« je v pismu strankarske kolege v SD, Levici in SAB nagovoril Šarec, ki meni, da je čas, da skupaj sedejo za mizo in se dogovorijo, kako naprej. »Brez posrednikov in pokroviteljev,« pravi Šarec v pismu, o katerem so sprva poročali na 24ur.com.

»Veseli me, da je volja za povezovanje dozorela pri vseh opozicijskih strankah. Na pismo sem Marjanu Šarcu odgovorila s pobudo za skupni sestanek in opozorila na to, da za uspešnost povezovanja ni dovolj le zmaga nad Janšo, ampak večje skupne ambicije za boljše upravljanje države do leta 2030. Predloge za povezovanje sem voditeljem opozicije predstavila že v svojem pismu 30. junija 2021,« se je na predlog že odzvala predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon.

Pri SAB nezadovoljni z neusklajenimi akcijami V imenu stranke SAB pa je na našo prošnjo za komentar odgovoril generalni sekretar Jernej Pavlič. »Nad pisno pobudo Marjana Šarca smo presenečeni, saj so se predstavniki strank opozicije na zadnjem skupnem sestanku pred poletjem dogovorili, da z delom in nadaljnjimi skupnimi aktivnostmi nadaljujejo septembra. Poteza je torej v nasprotju z danim dogovorom, zato na tem mestu poudarjamo, da sta za uspešno sodelovanje v prihodnje potrebna zlasti timski duh in spoštovanje danih zavez,« je dejal. In pojasnil: »Državljanom moramo pokazati, da v Sloveniji resnično obstaja politična alternativa aktualni vladi, kar pa z neusklajenim delovanjem zagotovo ne bomo dosegli.« Pri SAB namreč opozarjajo, da je že sedaj jasno, da bo v naslednjem mandatu potrebno začeti z vračanjem najvišjega javnega dolga v zgodovini samostojne države. Po naslednjih volitvah nameravajo sicer v stranki SAB sodelovati z vsemi, ki so blizu njihovim socialno-liberalnim vrednotam. »To zagotovo niso stranke, ki so trenutno na oblasti, so pa to lahko nove stranke, ki jih napovedujejo nekateri – če bo seveda njihov program skladen z vrednotami SAB,« komentira Pavlič.