Po podatkih Prometno-informacijskega centra je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, vozila so že na odstavnem pasu. Zastoj je nastal tudi na ljubljanski južni obvoznici do Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici do Brda.

Zaradi ogledovanja prometne nesreče je upočasnjen promet z zastoji od Logatca proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 30 minut.

Netekoč promet tudi na Štajerskem in na Primorskem Oviran promet je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovci in Malečnikom proti Šentilju. Na pomurski avtocesti pa bo do 1. septembra zaprt priključek Vučja vas proti Mariboru. Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste. Zastoji nastajajo tudi na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Zaprt je še vozni pas na vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu, Zaradi del sta na primorski avtocesti na priključku Vrhnika zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz za vozila je preko priključka Logatec.