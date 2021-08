Namen simpozija je uvajanje nove platforme obravnave z alkoholom povezanih primerov, kjer se tako koncentracija alkohola v krvi kot biokemijski markerji (označevalci) merijo že v času dogodka in se spremljajo v nadaljnjih postopkih.

Direktni biokemijski označevalci so etanolne spojine, katerih koncentracija v krvi, urinu in v laseh daje podatek o uporabi alkohola v zadnjem tednu, zadnjem mesecu, ali celo za več mesecev nazaj. Preventivno delo z rezultati pridobljenimi z njihovo pomočjo, bi na področju cestnega prometa pomembneje prispevalo k zgodnejšemu odkrivanju motnje uživanja alkohola in hkrati prispevalo k zavedanju posameznika, da gre za znake razvoja bolezni, ki jih ne sme prezreti.

»Če bi policijska kontrola pokazala koncentracijo alkohola v izdihanem zraku višjo 0,36 mg/l oziroma koncentracijo alkohola v krvi višjo kot od 0,8 promila, bi to bilo opozorilo, da je treba preveriti tudi biokemijske označevalce. Vozniku bi odvzeli kapljico krvi in opravili dodatne analize. Postopki za odvzem kapljice krvi so povsem enostavni, bomo pa predlagali, da se ti postopki izpeljejo v medicinski ustanovi.«

»Tak preizkus bi povečal stroške od 40 do največ 100 evrov za preiskavo. To niso tako dragi postopki, glede na vso škodo, ki jo povzroča alkohol. Kazen za prekršek vožnje pod vplivom alkohola bo še vedno odmerjena glede na višino koncentracije alkohola v krvi; meritve biokemijskih označevalcev pa bodo povedale, ali voznik potrebuje dodatno zdravniško pomoč ali morda psihosocialno obravnavo. Pridobljene podatke o biokemijskih označevalcih škodljive rabe alkohola pri kršitelju v cestnem prometu bi moral prejeti tudi njegov osebni zdravnik, kar bi omogočilo, da bi bil bolj pozoren na zdravstveno problematiko svojega pacienta. So pa podatki o razvoju bolezni (motnje uživanja alkohola) tudi v središču zanimanja sodišč, posebej še v primeru prometnih nesreč s hujšimi posledicami.«

»Tudi v primeru veljavne zakonodaje, če ima voznik več kot 1,10 g alkohola na kg krvi ali več kot 0,52 mg alkohola v litru izdihanega zraka, pridobi 18 kazenskih točk in sledi odvzem vozniškega dovoljenja. Ta pa se odloži, če se voznik javi pri zdravniku medicine dela, ki glede na določene preiskave odredi, ali naj se udeležiti psihosocialne ali edukacijske delavnice in to tudi opravi. Zaradi časovnega razmika med dogodkom (vožnjo pod vplivom alkohola) in obiskom pri zdravniku medicine dela mnogi vozniki, če so zmožni, abstinirajo in dosežejo spremembo direktnih in indirektnih biokemijski z označevalcev, ki nakazujejo škodljivo rabo alkohola.

Takoj ob dogodku pa so biokemijski označevalci realni. Hkrati pa to pomeni, da se voznik s svojim dejanskim stanjem sooči čimprej oziroma takrat, ko je bolj ranljiv in dovzeten, da bo morda spremenil vedenje.«

»Te besede ne uporabljam, ker po današnji terminologiji ni več primerna. Toda če rečemo alkoholik, približno vemo, da gre za osebo, ki ima razvito obliko bolezni zasvojenosti z alkoholom ali hudo motnjo uživanja alkohola. Kako daleč pa je v razvoju bolezni? Je za njega pijača še razvada, ali že nujna potreba, da se pomiri. Za vsako bolezen je pomembno, da se zaustavi njen razvoj, čim se pojavijo prvi znaki. S testi dokazana kronična čezmerna uporaba alkohola je vsekakor eden izmed pomembnih znakov pri postavljanju diagnoze bolezni.«

»Od leta 1974 sledim statistiki, ki kaže, kako pada število smrtnih nesreč. Takrat smo v Sloveniji letno imeli 700 prometnih nesreč s smrtnim izidom. Danes se srečujemo z pomembnimi izboljšavami v cestni infrastrukturi, z varnejšimi vozili tako za voznike kot za ostale udeležence v cestnem prometu. Ne moremo zanikati, da ni pozitivnih sprememb v vedenju udeležencev v cestnem prometu. Pomembno pa je, da se zavedamo pomena vzrokov za nastanek prometnih nesreč in prav z iniciativo za preprečevanje prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola pospešimo tudi druge postopke, ki bi pripeljali k zmanjšanju škode, ki jo alkohol povzroča v naši družbi.«