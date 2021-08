Glede na zadnje dostopne podatke Finančne uprave Republike Slovenije, ki segajo do zadnjega julijskega dne, smo več kot polovico zneska tudi tokrat namenili počitnikovanju, petine porabljenih bonov so bili deležni gostinci, kar desetina zneska ali slab milijon v prvih dveh tednih porabljenih bonov pa je ostal v knjigarnah in papirnicah. V prvih dneh so denimo v knjigarnah in papirnicah DZS stranke vsak tretji nakup poravnale z boni.

Učbeniki so velik finančni zalogaj

Knjigarnarji so bili prizorov večjih nakupov knjig veseli, kar nekaj ljudi pa se je odločilo bone tudi podariti, in sicer tako, da z boni v knjigarnah poravnajo znesek delovnih zvezkov in učbenikov za družine v stiski.

»Že dan za tem, ko so boni z letnico 2021 začeli veljati, so se na nas začeli obračati posamezniki z željo, da bi jih podarili družinam v stiski za nakup učbenikov in delovnih zvezkov,« pojasnjuje Ana Vogrič iz Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ker ima vsaka šola svoj seznam učbenikov, darovalce v ZPMS povezujejo z lokalnimi društvi prijateljev mladine ali pa se ti nanje obračajo sami. Tam jim skupaj z družinami sestavijo natančen seznam učbenikov in delovnih zvezkov. »Tako bodo pravi učbeniki in delovni zvezki prišli v prave roke, to pa bo družinam, ki so se znašle v socialni stiski, v veliko pomoč, saj je nakup šolskih knjig velik finančni zalogaj,« poudarja Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

Prepričana je, da je letošnja širša namembnost bonov bolj smotrna od lanske, z vidika družin v stiski pa bi bilo še bolje, če bi z njimi lahko nakupili tudi preostale šolske potrebščine, kot so barvice, zvezki, torbe in peresnice. Lanskoletni boni so bili namreč deležni kar nekaj očitkov, da ljudem v stiski ne bodo kaj prida koristili, saj si dopusta in drugih z njim povezanih stroškov niso mogli privoščiti.