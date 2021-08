Mesto Gazni leži ob glavni avtocesti med Kabulom in Kandaharjem, ki je strateško pomembna za povezavo in oskrbo vladnih sil na jugu države. Z zavzetjem tega mesta bo oskrba vojakov bolj ali manj odvisna od zračne podpore, navaja AFP.

Po navedbah visokega vladnega predstavnika v tem mestu so talibani prevzeli nadzor na ključnih točkah v mestu. Zavzeli so guvernerjev urad, sedež policije in zapor. V nekaterih delih mesta sicer še potekajo boji, a je glavnina mesta v rokah upornikov, je za AFP povedal Nasir Ahmad Fakiri. Da so zavzeli mesto Gazni, so sporočili tudi talibani sami.