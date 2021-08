Dež so prebivalci Grčije toplo pozdravili, mnogi so se ga razveselili kot praznika, kažejo posnetki grške televizije Skai. Tudi številni župani grških mest in občin poročajo o olajšanju.

Padavine so tako končno prekinile dolgotrajno sušo, ki je bila glavni razlog za uničujoče požare. Po vsej državi je po prvih uradnih ocenah zgorelo najmanj 90.000 hektarov površin. Uničenih je bilo na tisoče hiš, poginila je tudi množica divjih živali.

Gasilci sicer že opozarjajo, da nevarnost še ni minila. Dež je sicer pogasil ognjene zublje, a pod površino lahko še vedno tli in bi se požari lahko še vedno obnovili. Do tega bi lahko prišlo tudi zaradi močnega vetra, zato ostajajo gasilci v visoki pripravljenosti.

Poleg tega je vremenska fronta prinesla tudi nove težave - strele so zahodno od Aten in vzhodno od Soluna zanetile več manjših požarov. A so jih gasilci hitro pogasili, še navaja dpa.